В Приморье отдыхающих стало уносить в открытое море

Прогулка на сапах едва не закончилась печально. Фото: Олег Укладов

Завершение выходных оказалось слегка омрачено для молодых людей, вышедших на сапах на прогулку у острова Скребцова в Приморье. Из-за поднявшегося ветра и волн отдыхающих начало уносить в открытое море. Самостоятельно вернуться на сушу любители экстрима не смогли, поэтому понадобилась помощь профессионалов.

Тревожный вызов поступил в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю 8 августа в 18:20. По сообщению пресс-службы ведомства, спустя 10 минут специалисты выдвинулись на поиски отдыхающих. В 19:30 спасатели доставили людей на берег. К счастью, обошлось без последствий и медицинская помощь туристам не понадобилась.

Напомним, в воскресенье спасатели также эвакуировали с островов мужчину, у которого стало плохо с сердцем. Чтобы не ждать паром, который ходит в определенные часы, сотрудники МЧС задействовали катер и доставили пострадавшего с Рейнеке во Владивосток.

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