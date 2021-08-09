14 смертей за короткий период: статистика коронавируса в Приморье удручающая

В приморье растет число погибших от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Приморье обновил статистику заболеваемости. Еще три человека не смогли справиться с осложнениями, вызванными COVID-19. Всего же за три дня скончались 14 пациентов, а сначала пандемии умерли 959 жителей края.

В минувшие сутки опасное заболевание выявлено еще у 252 приморцев. Общее число заболевших достигло 56 888. Выздороветь за 24 часа 159 человек, за все время, пока бушует пандемия коронавируса, в крае вылечились 50 528 пациентов.

По обновленной информации, прививки сделали 343 491 местных жителей. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты советуют носить маски, соблюдать дистанцию и пользоваться антисептиками.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14