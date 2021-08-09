Энергетики проведут в Хасанском районе рейды по выявлению объектов, потребляющих электроэнергию сверх нормы

Приморскими электрическими сетями (филиал АО «Дальневосточная распределительная компания») фиксируются жалобы потребителей электроэнергии на низкое напряжение в Хасанском районе. Это связано с потреблением туристическими базами, отелями и хостелами электроэнергии свыше выделенной мощности.

В связи с этим компанией планируется проведение рейдов по соблюдению договорных условий и ограничению подачи электричества до уровня заявленной в договоре мощности. Применение таких ограничений – крайняя мера, но она позволит привести в соответствие расчетные данные по имеющейся заявленной мощности и реальному потреблению.

Все туристические базы, отели, хостелы и другие места отдыха в Хасанском районе осуществляли технологическое присоединение к электросетям по льготному тарифу. В данном случае договорные условия с энергокомпанией подразумевают потребление электроэнергии мощностью до 15 кВт и только на бытовые нужды. Но фактически, в летний период, из-за большого количества отдыхающих подключенные объекты потребляют электроэнергию в разы больше того объёма, который указан в договоре. Это сказывается на качестве электроснабжения целого района, так как кратно растет нагрузка на электросети и оборудование.

Вопрос увеличения мощности, выделяемой подключенному объекту, решается путем подачи заявки в сетевую организацию.

Однако, зачастую потребители предпочитают не обращаться в сетевую компанию за увеличением мощности и не санкционированно подключают дополнительные объекты, что, в конечном итоге, влияет на качество энергоснабжения остальных потребителей.