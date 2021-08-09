«Однозначно ехали на отдых»: необычную находку обнаружили посреди трассы в Приморье

Семья потеряла часть багажа по дороге на отдых. Фото: Евгения ГУСЕВА

Весьма необычную находку сделали жители Приморского края. На дороге люди нашли автобокс, набитый вещами. Судя по всему, хозяева попросту не заметили, что потеряли багажник слетел с рейлингов и отправились дальше. Обеспокоенные очевидцы разместили объявление о поиске владельцев потери через соцсети.

– На трассе Новопокровка – Дальнереченск найден автомобильный багажник (на крыше который) с вещами. Сумки, спальники, детские вещи (девочка лет 7-8), однозначно ехали на отдых. Представляю, как он испорчен у людей. Передадим после описания вещей, – поделились в сети неравнодушные очевидцы.

Большинство пользователей сети удивились самому факту подобной потери. Мол, как можно потерять груз и даже не заметить. Кто-то предположил, что с экипажем случилась беда. Но к счастью, эта история закончилась «хэппи эндом». Благодаря резонансу рассеянных туристов удалось найти.

«Все таки хороших людей много и это радует», «Молодцы ребята, хорошо воспитаны, не прошли мимо чужой беды», «Плюс в карму нашедшим и переживающим. Хозяева уже наверно мысленно попрощались с пропажей», – делятся мнениями жители края.