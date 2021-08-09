«Повторяет домашнее задание?» Девушка устроила экскурсию по Владивостоку в 31-ом автобусе

Импровизированная экскурсия в салоне автобуса попало на видео. Фото: dpskontrol_125rus.

Пассажиры 31 маршрута во Владивостоке неожиданно для себя стали участниками экскурсии, которую устроила такая же пассажирка: девушка встала со своего кресла и начала рассказывать интересные факты о Приморье. Импровизированная экскурсия попала на видео, которое разлетелось по соцсетям. Судя по кадрам, пассажиры были приятно удивлены и внимательно слушали девушку.

«Ходит такая шутка у нас во Владивостоке, что москвич сядет в поезд на Ярославском вокзале и выйдет во Владивостоке на Ярославском вокзале» - рассказала девушка в своей импровизированной экскурсии.

Многие в комментариях поддерживают энтузиастку и считают, что она здорово разнообразила поездку. Кто-то шутит, что девушка просто повторяла материал перед экзаменом. Кто-то предположил, что девушка выполняет домашнее задание из мастер-класса по навыку ораторского мастерства.

«На курсах ораторского мастерства бывают такие домашние задания, может, повторяет? Молодец!»

«Это ситуация, когда через час экзамен и нужно повторить»

«Девушка молодец, людям надо знать историю своего города. А то живем и ничего не знаем».