В Арктике начали выдавать гектары

С 1 августа жители арктических регионов смогут получить земельные участки площадью до одного гектара. Речь идет о территориях Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также муниципальных районов Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Всего для выбора доступны 1,1 млн гектаров. Выбрать участки можно на портале гектарварктике.рф.

Первые полгода землю в Арктике будут в приоритетном порядке выдавать местным жителям. А с 1 февраля 2022 года – всем гражданам, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» стартовала в 2016 году. За это время ее участниками стали более 94 тысяч человек.