Школу в Воздвиженке отремонтируют к началу учебного года

1 сентября дети из приморского села пойдут уже в обновленную школу. Фото: Артем КИЛЬКИН

С просьбой отремонтировать школу в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа местные жители обратились к президенту России Владимиру Путину.

- В конце прошлого учебного года в нашей школе произошло обрушение перегородки. В другом корпусе места мало, стесненные условия, будем учиться в две смены. Помогите нам построить школу новую, современную, - попросили местные жители во время «Прямой линии».

Оба корпуса школы нуждаются в капитальном ремонте. Сейчас строители заняты капитальным ремонтом крыла, построенного в 1980 году.

- Перед подрядной организацией стоит непростая задача – уложиться в короткий срок, чтобы к началу нового учебного года школа встретила своих воспитанников обновленной. Рабочим предстоит отремонтировать пол на первом этаже, привести в порядок стены, частично обновить отмостку здания. На эти цели из местного бюджета предусмотрено 6,3 миллиона рублей. Почти такой же размер финансирования предусмотрен в краевом бюджете, – прокомментировали в администрации Уссурийска.

Рабочие уже зачистили стены, дальше будут демонтировать деревянное напольное покрытие и готовить объект под бетонное основание. В рамках первого этапа ремонта школы обновят 617 квадратных метров пола и более 1,3 тысячи квадратных метров стен.

Ремонт той части школы, что была построена в 1953 году, запланирован на следующий год. Специалисты уже подготовили техническое задание на разработку проектно-сметной документации, оно проходит согласование в Министерстве строительства региона. Ремонтные работы проходят в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.