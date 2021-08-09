Понятие «обманутый дольщик» в Приморье искоренят до 2023 года

Уже достроены три здания, работа над остальными идет согласно графику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году в Приморском крае планируют восстановить в правах 800 обманутых дольщиков. Уже достроены три здания, сдача которых запланирована на этот год, работа над остальными идет в соответствии с графиком, утвержденным правительством Приморья.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю сообщила, что в 2021 году в эксплуатацию ввели три проблемных объекта общей площадью почти 35 тысяч квадратных метров.

- Так, в феврале достроен многоквартирный 17-этажный дом в Артеме – в правах восстановлены 122 человека. В марте сданы два дома жилого комплекса «Лайф» во Владивостоке, где ранее квартиры приобрел 371 дольщик», – прокомментировала Ольга Сун-жаю.

В августе достроят дом по адресу Адмирала Горшкова,71. Сейчас ведутся заключительные работы, подрядчик готовит документы для сдачи объекта. В этом году также завершат строительство еще двух объектов – многоэтажных домов на улице Адмирала Горшкова, 57, и Грибоедова, 49. Строительство еще семи объектов в крае будет происходить благодаря привлечению инвестиций и федерального финансирования.

Восстановление прав граждан, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, под личным контролем губернатора Приморья. Вопросами долгостроев край занимается более двух лет. За это время в регионе ввели в эксплуатацию 15 таких объектов, а в правах восстановили более 2,5 тысяч дольщиков.

- Благодаря участию губернатора Приморья, профильных министерств правительства края, частных инвесторов, а также федеральных профильных структур, таких как Министерство строительства РФ и АО «ДОМ.РФ», удается максимально оперативно решать все возникающие по долгостроям вопросы, наращивать темпы работы и трудовые ресурсы, получать необходимое финансирование, – подчеркнула Ольга Сун-жаю.

Вопрос восстановления законности в жилишно-коммунальной сфере остается приоритетным для региона. Помимо ликвидации долгостроев, важно обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенным жильем, а также предоставить земельные участки многодетным семьям. Работа будет проходить в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Одна из главных целей программы – постройка в регионе более 3 миллионов квадратных метров жилья до 2024 года.