Новое медицинское оборудование появилось в Лесозаводске

Два новых электрокардиографа помогут ставить диагнозы с большей точностью. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Благодаря программе модернизации первичного звена Лесозаводская городская больница получила оборудование на сумму более 9 миллионов рублей. Теперь жители города Лесозаводска и Кировского района смогут проходить более совершенную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний и дыхательной системы. Оборудование проверила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко во время рабочей поездки.

В министерстве здравоохранения Приморья сообщили, что больница в Лесозаводске получила семь новых медицинских аппаратов: электромиограф, ультразвуковой сканер, велоэргометр, аппарат для исследования функций внешнего дыхания, кардио-респираторный комплекс и два электрокардиографа.

- Обеспечение лечебных учреждений диагностическим оборудованием позволит выявлять заболевания на ранних стадиях. Важно, что пациенты теперь смогут проходить качественное обследование, а врачи – работать в комфортных условиях, – подчеркнула министр здравоохранения.

Анастасия Худченко также не оставила без внимания кадровый вопрос. Сейчас в ТГМУ по целевому договору с Лесозаводской городской больницей учится 21 студент, еще пять таких договоров заключены с поступающими в этом году.

Благодаря тому, что в 2019 году на базе Лесозаводской больницы был открыт центр амбулаторной онкологической помощи, пациенты получают своевременную диагностику по выявлению рака на ранних стадиях.

- Работа центра амбулаторной онкологической помощи позволяет организовать лекарственную противоопухолевую терапию пациентам пяти муниципалитетов – Лесозаводского городского округа, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского и Кировского районов. Это возможность для жителей районов не тратить время на дорогу во Владивосток, а получать квалифицированную онкологическую помощь в ближайшем районе, – прокомментировал главный врач Лесозаводской горбольницы Дмитрий Лепилин.

Напомним, что модернизация первичного звена здравоохранения будет проводиться с 2021 по 2025 годы в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. В этом году в регионе появятся восемь фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий. Также будут капитально отремонтированы 33 объекта здравоохранения, а автопарки пополнят 343 санитарных автомобиля.