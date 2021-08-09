Более 6,5 тысяч школьников нашли работу на лето в Приморье

Трудоустройство через центр занятости гарантирует школьникам безопасность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае при содействии регионального центра занятости более 6, 5 тысяч школьников устроились на летнюю подработку. Самым популярным вариантом трудоустройства стали пришкольные ремонтные бригады, в них работают около 5 тысяч ребят.

В региональном министерстве профессионального образования и занятости населения рассказали, что работа в пришкольных бригадах организуется посменно – в июне, июле и августе. Зарплата юных специалистов составляет от 4 до 12 тысяч рублей.

- Школьники до 16 лет работают 24 часа в неделю, а ребятам постарше разрешено работать больше – 35 рабочих часов в неделю. Стоит отметить, что в ремонтных бригадах школьники могут подрабатывать уже с 14 лет, – пояснили в министерстве.

Также приморские школьники могут рассмотреть вакансии, не требующие специальной подготовки: озеленитель, почтальон, подсобный рабочий на промышленных предприятиях и в автомастерских. Трудоустройство по государственным программам временной занятости гарантирует безопасность: школьника официально оформляют, обеспечивают спецодеждой, соблюдают требования охраны труда несовершеннолетних работников. Подробный перечень вакансий, доступных для трудоустройства с 14 лет, можно посмотреть на официальном сайте министерства профессионального образования и занятости населения. Активное трудоустройство школьников проходит в рамках развития госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.