За неделю в Приморском крае 65 человек лишились сбережений из-за махинаций мошенников

Представляться сотрудниками банков - самая известная уловка Фото: Архив "КП"

В полицейские участки Приморского края за неделю поступило 65 обращений доверчивых граждан. Все они стали жертвами махинаций мошенников, из-за чего лишились своих денежных средств.

Преступники пользовались все тем же арсеналом: они звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками известных банков. Затем придумывали истории о том, что денежные сбережения приморцев находятся под угрозой, и их срочно надо перевести на другой «безопасный счет». Это одна из самых распространенных уловок, которой до сих пор пользуются злоумышленники.

В Приморском крае, как и в других регионах России, проводится спецпроект «Предупрежден — значит, вооружен!», в рамках которого полицейские устраивают ликбез по известным махинациям мошенников. Это делается для того, чтобы россияне как можно реже становились жертвами дистанционного мошенничества.

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