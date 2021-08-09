У Приморского водоканала появится программа развития

Благодаря новой программе в крае установят современное оборудование. Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с коллективом Примводоканала и обсудил с ними комплексную программу развития предприятия. Она позволит модернизировать системы водоснабжения и канализации по всему Приморью.

Глава региона сообщил, что в следующем году примут закон, который позволит установить экономически обоснованный тариф на услуги Примводоканала. Благодаря этому нововведению станет возможно не только развить коммунальную инфраструктуру в Приморье, но и поднять зарплаты работникам предприятия. Разница тарифа будет компенсирована из краевого бюджета.

Помимо этого Олег Кожемяко отметил необходимость создания комплексной программы развития Приморского водоканала. Работа будет проходить в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

- Нужно разработать комплексную программу развития водоканала, которая определит, какие нужны вложения, выделить первоочередные объекты. Это прокладка современных труб, установка оборудования, учитывая перспективные районы, в которых ведется застройка. Это позволит видеть горизонт планирования и предприятия, и отрасли в целом, – подчеркнул глава Приморья.

На встрече также было озвучено, что правительство региона совместно с Министерством природы России разрабатывает программу по прекращению сбросов бытовых стоков в морскую акваторию Владивостока.

- Уже сейчас определены два объекта, строительство которых даст возможность переключить стоки на очистные сооружения и утилизировать иловые отложения. Их проектирование начнется в 2022 году, а в последующие годы – непосредственно строительство, – пояснил министр ЖКХ края Владимир Бабич.

Также сотрудники Приморского водоканала интересовались разработкой регламента по эвакуации машин, стоящих на колодцах коммуникаций и на местах аварий на сетях, и задавали вопросы о корректировке схемы водоснабжения.

- Край будет поддерживать предприятие, помогать в его развитии, потому что от вашей работы зависит не только водоснабжение, но и состояние окружающей среды на наших территориях, – заявил губернатор Приморья