В Находке женщина после романтических свиданий обокрала трех мужчин на сумму 150 тысяч рублей

Женщина переводила деньги себе на счет с телефонов своих жертв Фото: "КП" Архив

В городе Находка Приморского края женщина совершила три кражи денежных средств с банковских счетов своих ухажеров. Она выжидала, пока жертвы достаточно опьянеют, а затем переводила их сбережения себе на карту.

Полиция заинтересовалась делом после обращения 36-летнего местного жителя, который сообщил о краже 20 тысяч рублей. Он рассказал, что пригласил даму себе в гости, и они начали распивать алкогольные напитки. После совместного времяпрепровождения приморец обнаружил смену пароля на своем телефоне и отсутствие денег на счете. Затем сотрудники уголовного розыска выяснили, что эта женщина совершила, как минимум, еще два аналогичных преступления.

Также в ходе расследования было установлено, что 41-летняя подозреваемая ранее была судима и на данный момент является безработной. Теперь женщине грозит до 6 лет тюремного заключения.

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