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Общество9 августа 2021 16:00

На борту сгоревшего в Норвегии судна «Таманго» находились моряки из Приморского края

После всепожирающего пламени судно не подлежит ремонту (ВИДЕО)
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Кадр из видео Источник: inform | vk.com

Кадр из видео Источник: inform | vk.com

Сегодня, 9 августа, в норвежском причале загорелось судно «Таманго», на котором находились моряки из Приморского края. Сообщается, что экипаж эвакуировался еще до приезда пожарных и служб спасения.

Известно, что краболов осуществлял свою деятельность в морях еще с советских времен. Судно было построено в далеком 1967 году и сейчас принадлежит компании из Владивостока. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать утечка газа.

Тушение краболова длилось более семи часов. После ликвидации огня выяснилось, что пламя уничтожило большую его часть. Судно ремонту не подлежит.

Видео очевидца, на котором видно, как языки пламени охватили российское судно
Источник: inform | vk.com

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