В Хасанском районе осудят мужчину, который стрелял из пистолета в молодого человека

Пострадавший был доставлен в больницу с зафиксированным огнестрельным ранением Фото: Архив КП

В поселке Славянка в Хасанском районе состоится суд над местным жителем, который в ходе конфликта подстрелил молодого парня. Инцидент произошел неподалеку от стадиона на улице 50 лет Октября.

Следствие установило личность подозреваемого — им оказался сорокалетний мужчина, проживающий в Хасанском районе. Помимо причиненного огнестрельного ранения, он также повредил личный автомобиль пострадавшего — иномарку Honda Fit. Известно, что парня с огнестрельным ранением доставили в больницу. Сейчас его состояние находится под контролем врачей.

Суд уже вынес меру пресечения мужчине в виде заключения под стражу. Максимальный срок, который предусматривает статья 111 УК РФ, лишение свободы до 12 лет.

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