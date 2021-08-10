Тысяча все ближе. За последние сутки в Приморье еще четыре человека скончались от COVID-19

Оперштаб опубликовал новые данные по инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обновленные данные по коронавирусной инфекции в Приморье предоставил оперативный штаб. По состоянию на 10 августа зафиксировано 254 новых случая заражения, всего же болезнь коснулась 57 142 приморцев.

За прошедшие сутки выздороветь сумели 96 жителей края, всего с болезнью справился 50 651 человек.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни людей. Так, за сутки от заразы скончались четыре человека, всего болезнь одолела 963 пациентов. Цифра стремительно приближается к одной тысяче.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Всего привились 346 057 жителей края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14