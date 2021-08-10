Тщательно и объективно: в МВД Приморья прокомментировали драку полицейских с разносчиком еды

Участники конфликта. Фото: instagram.com/david.tekhov

История с дракой между полицейским на отдыхе и разносчиком еды, которая произошла 7 августа на пляже в районе бухты Бойсмана Хасанского района, получила продолжение. Управление МВД РФ по Приморскому краю отреагировало на инцидент и назначило служебную проверку.

В краевом ведомстве отметили, что оба участника инцидента подали заявления.

Напомним, инцидент произошел субботним утром 7 августа между 17-летним Давидом и 39-летним жителем Артема, который оказался сотрудником полиции не при исполнении. Молодой парень с другом продавали на пляже продукты и в громкоговоритель предлагали их купить. Возле одной из палаток возникла напряженная обстановка, которая быстро переросла в полноценный конфликт. Сначала одна из отдыхающих накинулась на парня и поцарапала лицо и шею. Как рассказывал сам молодой человек, все это сопровождалось отборным матом. Затем на него пошел супруг женщины – тот самый полицейский, – и Давид ударил его в лицо.

– Несовершеннолетний нанес удар ее супругу – 39-летнему жителю Артема, в результате чего мужчина получил закрытый перелом челюсти. Пострадавший направлен на стационарное лечение. Полицейский находился на выходном дне, в гражданской одежде, – прокомментировала представитель отдела информации и общественной связи УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что начата проверка, все обстоятельства будут тщательно и объективно изучены.

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