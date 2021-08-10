Во Владивостоке на озере с утками-мандаринками стоит невыносимый запах

Местные жители беспокоятся о судьбе водоема, где можно встретить краснокнижных уток-мандаринок. Фото: Ольга Васик.

Во Владивостоке в районе Океанской на известном местным жителям озере с утками-мандаринками появился отвратительный запах. Одна из местных жительниц записала видео и выложила его в социальные сети. По ее словам, в озеро сливают воду с автомойки.

- Уток сейчас очень мало, и никто не следит за чистотой водоема. Запах отвратительный, конечно, никто ничего не чистит, ну хоть не попереломали площадку у озера, - комментирует ситуацию автор видео.

Напомним, в 2019 году площадка пострадала от рук вандалов. Местные жители беспокоятся о судьбе водоема, в комментариях под видео люди просят власти обратить внимание на сложившуюся ситуацию. И уже не в первый раз, в 2017 году, не дождавшись реакции, владивостокцы собрались и очистили водоем от мусора сами. В апреле этого года озеро приводили в порядок во время общегородского субботника. Однако этого явно недостаточно.

- Я не понимаю, как дышат остальные, но я стараюсь окна не открывать дома, хотя свежий воздух очень люблю, - оставила комментарий жительница Приморья.

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