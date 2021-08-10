Криминал? Фотография из Уссурийска взбудоражила жителей Приморья

Снимок действительно не предвещает ничего хорошего. Фото: instagram.com/mark2_che

Фотография, которая заставила задуматься «А не криминальные ли здесь творятся дела?», появилась в сети. На кадре изображен черный микроавтобус, рядом стоит мужчина в черном, а на берегу Солдатского озера в Уссурийске – накрытый белой простынкой труп. Именно это изображение и взбудоражило часть жителей Приморья.

– Ничего хорошего такая фотография не предвещает, – написали под снимком.

Приморцы подхватили это настроение, сразу появились криминальные теории в столе 90-х.

На деле оказалось проще, но не менее печально – мужчина утонул, сказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе управления МВД РФ по Приморскому краю.

Отметим, отдыхать на Солдатском озере можно только на берегу, так как пробы воды здесь, мягко говоря, не соответствуют нормам. Жители Уссурийска далеко не первый год не спешат спасаться от жары в этом водоеме.

Добавим, что Солдатское озеро уже становилось «героем» криминальной сводки. Летом 2007 года в воду выкинули пистолет, из которого была застрелена семейная пара. Причиной двойного убийства стала сумма более чем в полмиллиона рублей.

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