Что случилось на Солдатском озере? Следователи раскрыли подробности происшествия в Уссурийске

Следователи проводят доследственную проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем недавно жителей Приморья взбудоражила фотография с черным фургоном и телом, накрытым простыней. Все это напомнило то ли криминальное прошлое страны, то ли фильмы про это самое прошлое. Однако произошедшее на Солдатском озере в Уссурийске оказалось не таким криминальным – мужчина утонул. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился к представителям следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю за подробностями происшествия.

Все произошло в выходной день, 7 августа. Двое мужчин отдыхали на берегу озера и выпивали, причем они решили купить алкоголь покрепче. Слово за слово, и 31-летний житель Уссурийска вспомнил, что когда-то он переплывал этот водоем. Он решил повторить свое достижение, и это желание обернулось трагедией.

Мужчина зашел в воду и поплыл, это был последний раз, когда его приятель видел друга живым. Через десять метров от берега уссуриец ушел под воду.

Следком начал доследственную проверку. После того, как будут выяснены все подробности произошедшего, СК примет процессуальное решение.

Желание вспомнить прошлое и крепкий алкоголь обернулись трагедией. Фото: instagram.com/mark2_che

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