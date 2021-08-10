У берегов Владивостока и на мысе Сысоева почтили память трагически погибших в радиационной аварии

Ритуальный венок в память о тех, кто погиб в ходе радиационной аварии в бухте Чажма, спустили на воду в Амурском заливе представители общественной организации «Боевое братство» совместно с «Юнармией» и координатором проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Приморском крае Анной Алеко.

Напомним, 10 августа 1985 года на судоремонтном заводе в бухте Чажма мощный взрыв на атомной подводной лодке К-431 Тихоокеанского флота унес жизни 10 военных моряков, от выброса радиоактивных веществ в окружающую среду пострадали сотни людей.

«Сегодня мы провели важную церемонию и вспомнили всех тех, кто погиб в той страшной аварии, которая случилась в 1985 году в бухте Чажма – почтили память моряков и еще раз напомнили о важном уроке, который получили много лет назад. Таких трагедий не должно больше повторяться», - отметила Анна Алеко, рассказав юнармейцам историю катастрофы в бухте Чажма.

В свою очередь, начальник штаба ВВПОД «Юнармия» Приморского края Михаил Любецкий отметил, что для подрастающего поколения очень важно знать факты из истории родного края и своей страны, чтобы в будущем избежать трагических ошибок и человеческих жертв.

После спуска ритуального венка в море участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Торжественная церемония состоялась сегодня и на мысе Сысоева, где погребены останки военнослужащих. Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов вместе с ветеранами возложил цветы к воинскому захоронению, где покоится прах 10 моряков, почтив их память минутой молчания.