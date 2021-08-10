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Общество10 августа 2021 13:28

Агентство недвижимости во Владивостоке оштрафовали за дискриминацию при сдаче жилья

Было указано обязательное наличие гражданства РФ
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Размер штрафа составил 50 000 рублей

Размер штрафа составил 50 000 рублей

Фото: "КП" Архив

Во Владивостоке оштрафовали агентство недвижимости за дискриминацию и нарушения прав и свобод человека. Сотрудники агентства размещали объявления с указанием обязательного требования в виде российского гражданства. Иным лицам они не предоставили бы жилье.

В прокураторе Фрунзенского района обнаружили эти объявления в интернете и занялись проверками. По их итогам агентство недвижимости оштрафовали на 50 000 рублей.

— В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя агентства недвижимости прокурором района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, — сообщают в пресс-службе прокуратуры.

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