Мчались к наркоманам, а переехали алкоголика: в Приморье полицейские сбили отдыхающего на дороге мужчину

ЧП произошло с полицейскими, спешащими на вызов. Фото: Милана СОКОЛ

Весьма необычное происшествие случилось в Кавалеровском районе Приморья в вечернее время. Полицейские спешили на вызов по изъятию наркотиков, а в итоге наехали на любителя спиртного, который попросту лежал на дороге. Теперь водителя служебного УАЗика ждет разбирательство. Пострадавшему же предстоит лечение, травмы у него оказались довольно серьезные.

Как удалось выяснить «Комсомолке», история развернулась 8 августа около 21:00 в районе дома №355 на улице Партизанская в поселке Рудный. Водителя следственно-оперативный группы ослепила фарами встречная машина и он не заметил, что прямо на дороге прилег отдохнуть человек. Как уверяют полицейские, 40-летний мужчина, проживающий на этой же улице, был изрядно пьян, не мог самостоятельно передвигаться.

Бедолагу доставили в больницу с сотрясением головного мозга, переломом ключицы, рваной раной бедра и возможной черепно-мозговой травмой. 10 августа материалы внутренней проверки передали в следственный отдел по городу Дальнегорску СУ СК России по Приморскому краю. Стоит отметить, что старший сержант полиции был трезв. Он работает в органах с 1996 года. Водительский стаж полицейского тоже внушительный – у работника открыты категории В, С, Е.

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