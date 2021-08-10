Во Владивостоке обустроят 5 дог-парков, где можно будет выгуливать собак

Владивостокцы уже давно мечтают о дог-парках в каждом из районов города Фото: "КП" Архив

Во Владивостоке обустроят 5 площадок, на которых можно будет выгуливать собак и других питомцев, а также тренироваться с ними. С инициативой постройки таких парков выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он также добавил, что к нему часто обращаются с вопросом о создании специальных мест для выгула собак.

После заявлений главы края, мэр Владивостока Константин Шестаков отметил, что работы по реализации данного проекта уже начались. Однако, они будут завершены только в следующем году.

— Первый дог-парк находится в сквере на улице Русской. Безусловно, такие площадки надо организовать и в других районах Владивостока. В 2022 их должно появится еще пять, — сказал мэр Константин Шестаков.

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