Сотрудники полиции поймали троих мужчин с крупной партией наркотиков в Приморском крае

Огромные мешки битком набиты наркотическими растениями Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Октябрьском округе Приморского края сотрудники полиции задержали троих мужчин, у которых при себе была крупная партия запрещенных наркотических веществ. Мероприятие по задержанию было организовано в рамках операции «Мак-2021».

У всех задержанных ранее были судимости. Среди них два жителя Уссурийска 41 и 43 лет и 34-летний житель Пограничного округа. Суммарно у них изъяли 40 килограммов конопли и 540 граммов масла каннабиса. С мужчин взяли подписку о невыезде. Каждому из злоумышленников грозит до 10 лет тюрьмы.

А вот их содержимое Фото: УМВД России по Приморскому краю

Операция «Мак-2021» проходит не только в Приморском крае, но и в других регионах. Задача данной операции заключается в том, чтобы обнаружить партии наркотических веществ, уничтожить места их выращивания и пресечь их оборот.

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