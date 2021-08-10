«Горячий фонтан в 6 этажей. Спасибо парнишке, что пинал машины»: во Владивостоке неудачно прорвало трубу среди ночи

Непроизвольный фонтан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке на торце дома по улице Шошина, 9, прорвало трубу с горячей водой. Получился фонтан высотой в шесть этажей, сообщает портал vdk_news в Инстаграме со ссылкой на подписчиков.

Видео появилось в ночь на 11 августа. В посте говорится, что практически весь БАМ уже третьи сутки без горячей воды.

«Так теперь еще и неизвестно, когда она вообще будет дана. К слову, ни аварийка, ни управляйка - никто из них не отреагировал оперативно. Приехали только МЧС», - сообщил подписчик.

Кстати, фонтан горячей воды вполне мог повредить припаркованные на ночь машины, но помогли неравнодушные люди.

«Огромное спасибо неравнодушному парнишке, который распинывал близстоящие автомобили, вызывая хозяев», - добавил подписчик.