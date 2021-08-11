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Владивосток11 августа 2021 2:52

Шесть за сутки. В Приморье от коронавируса каждый день умирают люди

Каждый день заболевает больше 200 человек
Екатерина ТИХАЯ
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Новые данные по инфекции опубликовали краевые власти

Новые данные по инфекции опубликовали краевые власти

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые данные опубликовал оперативный штаб. Так, за последние сутки от COVID-19 скончалось шесть жителей Приморского края, всего болезнь унесла жизни 969 человек.

По состоянию на 11 августа зафиксировано еще 256 случаев заражения коронавирусов, с начала пандемии в регионе успели заболеть 57 398 человек.

За последние сутки 320 приморцев побороли болезнь, всего же 50 944 жителя края выписались из больниц.

В Приморье продолжается вакцинация населения. С начала пандемии привит 348 981 человек.

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