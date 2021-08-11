Шесть за сутки. В Приморье от коронавируса каждый день умирают люди

Новые данные по инфекции опубликовали краевые власти Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые данные опубликовал оперативный штаб. Так, за последние сутки от COVID-19 скончалось шесть жителей Приморского края, всего болезнь унесла жизни 969 человек.

По состоянию на 11 августа зафиксировано еще 256 случаев заражения коронавирусов, с начала пандемии в регионе успели заболеть 57 398 человек.

За последние сутки 320 приморцев побороли болезнь, всего же 50 944 жителя края выписались из больниц.

В Приморье продолжается вакцинация населения. С начала пандемии привит 348 981 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14