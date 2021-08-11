Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Баенхаев Виктор Николаевич

Во Владивостоке 3 августа 2021 года в возрасте 93 лет ушёл из жизни Баенхаев Виктор Николаевич, ветеран Великой Отечественной войны, подполковник медицинской службы в отставке.

Баенхаев Виктор Николаевич родился 10 марта 1928 года в улусе Зурцаган Иркутской области. В годы войны в возрасте 14 лет работал в колхозе.

В 1952 году Виктор Николаевич с отличием закончил Иркутский медицинский институт и был направлен приказом министра обороны на Тихоокеанский флот. Во Владивостоке был назначен начальником медицинской службы перевал-базы Тихоокеанского флота (через нее проходило снабжение флота).

В 1956 году предложили должность гигиениста-радиолога Токсико-радиологической лаборатории Отдельного санитарно-противоэпидемического отряда (ОСПО) Тихоокеанского флота, которая занималась важнейшими радиологическими исследованиями. В 50-тые годы шли испытания ядерного оружия во всех средах, в том числе, и на Тихом океане.

В 1960-62 годах учёба в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Ленинграде, по завершении которой был назначен заведующим Токсико-радиологической лабораторией в звании капитана медицинской службы. В 1964 году получил звание майора.

В 1966 году был назначен Главным гигиенистом Тихоокеанского флота. В 1967 году получил звание подполковника медицинской службы.

В 1969 году Виктору Николаевичу предложили создать и возглавить радиологическую службу в создаваемой флотилии атомных подводных лодок стратегического назначения в п. Рыбачий на Камчатке.

В 1974 году вернулся во Владивосток. Преподавал на военной кафедре Владивостокского государственного медицинского института, был руководителем цикла. Ушел в отставку в 1979 году. Стаж военной службы составил 32 года с учётом службы на Камчатке.

В январе 1979 года назначен заместителем главного врача санэпидемстанции г. Владивостока (Городской центр госсанэпиднадзора ФГУ), заведующим объединённой санитарно-гигиенической лаборатории, при которой им было организовано обучение санитарных врачей Приморского края.

В 1984 году руководством края Виктору Николаевичу было поручено организовать проверку импортных продовольственных товаров, поступающих из Вьетнама. Он назначен заведующим лабораторией в отдел по надзору за импортным продуктовым сырьём и пищевыми продуктами.

С 1988 до 2005 года – заведующий оперативной лабораторией электромагнитных полей и других физических факторов Центра Госсанэпиднадзора на водном и воздушном транспорте в Дальневосточном регионе. Исследовали условия работы моряков, проводили паспортизацию судов, аттестацию рабочих мест. После аварии на атомной подводной лодке в Большом Камне, его посылали для обследования, анализа ситуации и проведения разъяснительной работы с населением.

В 2005 году в возрасте 78 лет был приглашён в Приморский институт государственного и муниципального управления для создания лаборатории и проведения аттестации рабочих мест предприятий Приморского края. В 2010 году в возрасте 82 лет в связи с ухудшением зрения ушёл на пенсию, проработав на гражданской службе 32,5 года.

Виктор Николаевич всегда вёл активный образ жизни. В 78 лет посещал фитнес-клуб «Мастер Джим». В 80 лет в полном обмундировании шахтера в Дальнегорске спускался в шахту на глубину 400 метров, где проводил аттестацию рабочих мест.

Виктор Николаевич увлекался шахматами. Ещё 50-е годы по четвергам играл в шахматы вместе с Зайцевым Александром Николаевичем, Вершининым Николаем Владимировичем, Бембетовым Петром Антоновичем, ставшими в последствии известными шахматистами.

Он был заботливым и внимательным отцом, дедом и прадедом, горячо любящим свою семью. До последнего дня не потерял интерес к жизни, путешествовал, много читал, посещал концерты и выставки, плавал, имел прекрасную память, интересовался политикой, спортом и другими событиями, происходящими в мире. Секрет его долголетия был в позитивном отношении к жизни. «Эх, жить так интересно! Живите сейчас!» - говорил он своим родным.

Стаж работы: на военной службе – 25 лет (32 года – с учетом льгот службы), на гражданской службе – 32,5 года.

Имеет 15 медалей за воинскую службу, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Нагрудный знак "Отличник здравоохранения". Являлся ветераном Великой Отечественной войны.

Прощание состоится 11.08.2021 в 12:45 по адресу: г. Артем, пос. Угловое, ул. Тульская, 41, кремационный комплекс г. Артема («Подгороденка»).