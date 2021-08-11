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Владивосток11 августа 2021 6:30

Шесть автотранспортных предприятий заплатят штрафы за грязные автобусы

Сумма выписанных штрафов составила 75 тысяч рублей
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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До конца ноября 2021 года рабочие должны отправить на переработку 430 тонн старых покрышек.

До конца ноября 2021 года рабочие должны отправить на переработку 430 тонн старых покрышек.

Во Владивостоке специалисты управления транспорта совместно с сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ДФО провели большой рейд. Эксперты проверяли, насколько городские автобусы удовлетворяют санитарным требованиям, оценивая чистоту салона. Вердикт неутешительный: шесть автотранспортных компаний города заплатят штрафы на 75 тысяч рублей.

Все уведомления о наложении штрафов были выписаны лишь за один день работы. Оценку состояния автобусам проводили на нескольких остановочных пунктах. Речь идет о маршрутах шести компаний. Это автобусы маршрутов № 17, 23, 38, 40, 40а, 59, 63, 68, 81.

Кроме того, сотрудниками МТУ Ространснадзора по ДФО выявлено отсутствие карты маршрута у водителя автобуса маршрута № 81. По данному факту сотрудниками составлен акт. Штраф за ее отсутствие составляет 300 тысяч рублей на юридическое лицо (ст. 11.33 ч. 4 КоАП РФ).

Это далеко не единственный рейд в дальневосточной столице. Только с начала августа сумма всех штрафов, выписанных автотранспортным предприятиям за различные нарушения, составила более 4 миллионов рублей.

- Наша задача – не наказать коммерческих перевозчиков, – подчеркнул заместитель главы администрации Максим Акульшин, курирующий направление. – Важно, чтобы компании строго соблюдали условия контрактов, которые с ними подписаны. Автобусы города должны быть чистыми, комфортными, с четким и понятным расписанием.

Обратная связь

Напомним, свое мнение о новых и измененных маршрутах, а также о работе общественного транспорта пассажиры могут высказать, обратившись в управление транспорта администрации Владивостока по телефону 2614-334 или в его аккаунт в Instagram gortrans_vl.