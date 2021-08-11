Шесть автотранспортных предприятий заплатят штрафы за грязные автобусы

До конца ноября 2021 года рабочие должны отправить на переработку 430 тонн старых покрышек.

Во Владивостоке специалисты управления транспорта совместно с сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ДФО провели большой рейд. Эксперты проверяли, насколько городские автобусы удовлетворяют санитарным требованиям, оценивая чистоту салона. Вердикт неутешительный: шесть автотранспортных компаний города заплатят штрафы на 75 тысяч рублей.

Все уведомления о наложении штрафов были выписаны лишь за один день работы. Оценку состояния автобусам проводили на нескольких остановочных пунктах. Речь идет о маршрутах шести компаний. Это автобусы маршрутов № 17, 23, 38, 40, 40а, 59, 63, 68, 81.

Кроме того, сотрудниками МТУ Ространснадзора по ДФО выявлено отсутствие карты маршрута у водителя автобуса маршрута № 81. По данному факту сотрудниками составлен акт. Штраф за ее отсутствие составляет 300 тысяч рублей на юридическое лицо (ст. 11.33 ч. 4 КоАП РФ).

Это далеко не единственный рейд в дальневосточной столице. Только с начала августа сумма всех штрафов, выписанных автотранспортным предприятиям за различные нарушения, составила более 4 миллионов рублей.

- Наша задача – не наказать коммерческих перевозчиков, – подчеркнул заместитель главы администрации Максим Акульшин, курирующий направление. – Важно, чтобы компании строго соблюдали условия контрактов, которые с ними подписаны. Автобусы города должны быть чистыми, комфортными, с четким и понятным расписанием.

Обратная связь

Напомним, свое мнение о новых и измененных маршрутах, а также о работе общественного транспорта пассажиры могут высказать, обратившись в управление транспорта администрации Владивостока по телефону 2614-334 или в его аккаунт в Instagram gortrans_vl.