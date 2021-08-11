«Поснимаем тебя, красотку»: в Находке заметили тюленя

Животное развалилось на теплом камне Фото: Социальные сети

На пляже Рица в Находке произошло интересное событие – тюлень выбрался из моря, чтобы позагорать и отдохнуть на камне недалеко от берега. Это заметили отдыхающие, они поспешили снять животное на видео и поделиться кадрами с другими приморцами.

– Привет! Как твои дела? Что здесь лежим? Хорошо тебе на солнышке? Ветерком обдувает. Ладно, не вошкайся! Мы просто поснимаем тебя, красотку. Че ты, уруру? – мужчина сопроводил видеокадры забавной озвучкой.

Самое интересное, что животное совсем не испугалось людей, которые проплывали рядом. Тюлень продолжал лежать и даже будто специально позировать на камеру.

– Вот такие у нас тюлени на Рице. На камне сидит, красавчик. Это пляж Рица, а это – тюлень. Он прям как чувствует, что я его снимаю. Валяется. Камень теплый, видимо, – прокомментировала другой ролик девушка.

Жители Приморья умились видеокадрам и попросили отдыхающих не причинять животному вреда.

Отметим, что в крае периодически появляются разные животные. Чаще всего это белухи – бывшие узники «китовой тюрьмы». К сожалению, люди не прислушиваются к советам ученых – не трогать и не кормить мормлеков, а наоборот, зачастую окружают толпой и торопятся сфотографироваться с бедным животным. Но бывают и удачные встречи – отдыхающие снимают красоток издалека, не причиняя никакого вреда.

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