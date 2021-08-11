Старым покрышкам – новую жизнь

До конца ноября 2021 года рабочие должны отправить на переработку 430 тонн старых покрышек. Фото предоставлено МБУ «Содержание городских территории»

Во Владивостоке бригады санитарии МБУ «Содержание городских территорий» продолжают вывоз старых автомобильных шин с городских улиц. Только за минувшую неделю на площадку временного хранения рабочие вывезли 2600 покрышек.

По плану у работников муниципального предприятия до конца ноября 2021 года отправить на последующую переработку 430 тонн автопокрышек - более чем 52 тысячи штук.

- Мы должны максимально навести порядок и избавить город от этого вида отходов, – подчеркнул заместитель главы администрации города, руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Стоит отметить, что такая работа по инициативе администрации города Владивостока проводится постоянно. Бригады «Содержания городских территорий» практически ежедневно собирают и вывозят старые шины с улиц Владивостока. Работа ведется при слаженном взаимодействии с представителями управляющих компаний, они собирают старую резину с придомовых территорий и передают ее бригадам муниципального предприятия.

Затем все собранные отходы попадают на площадку временного хранения, откуда отправляются на переработку.

Кстати, за семь месяцев показатели по сбору покрышек достигли по цифрам итогов всего прошлого года: на сегодня собрано более 35 тысяч штук. Для сравнения, примерно столько же покрышек передали на переработку за весь прошлый год.

Традиционно вопрос выброшенных покрышек обостряется каждую весну и осень. Это сезонный процесс, когда водители «переобувают» свои автомобили. Зачастую многие из них не отдают отчет своим действиям и не задумываются о том, какой вред они наносят окружающей среде, выбрасывая старую резину на природе ли в черте города.

Конкретно

Жители города могут сдавать резину на утилизацию в аккредитованных пунктах замены шин в рамках экологического проекта «Свалкам нет» – адреса шиномонтажных мастерских указаны на сайте « ЭкоСтар Технолоджи». Шиномонтажки могут установить цены за сдачу не более 60 рублей за одно колесо легкового автомобиля или джипа и не более 320 рублей за одно грузовое колесо. Эти деньги идут исключительно на покрытие транспортных расходов.