Масштабный ремонт Покровского парка во Владивостоке завершится в этом году

Парк приведут в порядок в этом году. Фото: vlc.ru

Благоустройство общественных пространств во Владивостоке идет полным ходом. Работы кипят в разных районах города. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», уже через месяц жители и гости приморской столицы смогут насладиться прогулками на благоустроенных набережных в районе Второй Речки и полюбоваться пейзажами с высоты сопки Бурачка. Недавно завершилось строительство Нагорного парка на Шилкинской. Он уже радует сотни посетителей ежедневно. В планах администрации города до конца этого года отремонтировать Покровский парк и закончить с первым этапом благоустройства парка Минного городка.

Недавно открывшийся Нагорный парк уже полюбился жителям города. Фото: Сергей БАЛАНОВ

О ходе работ на объектах глава Владивостока Константин Шестаков рассказал во время встречи с горожанами. Отвечая на вопросы местных жителей, мэр подчеркнул, что создание и развитие мест отдыха – процесс планомерный. Ежегодно в краевой столице приводят в порядке скверы, облагораживают территории, озеленяют улицы, параллельно формируя список объектов для благоустройства на следующие годы.

По словам градоначальника, в Покровском парке в этом году запланированы масштабные работы. Это и ремонт пешеходных дорожек, и установка новых опор освещения, и замена всех малых архитектурных форм. Лавочки, урны и фонари будут выполнены в традиционном классическом стиле.

До конца 2021 года планируется и частично реконструировать парк Минного городка. Напомним, ранее в одном из излюбленных мест отдыха горожан уже были заменены лестницы и модернизирована система ливневой канализации. Работы непосредственно в парке начнутся со строительства детского велотрека. Специалисты считают, что это позволит привлечь больше посетителей и сделать пространство более функциональным. Кстати, уже зимой в Минном городке пройдут праздничные мероприятия. Остальные этапы реконструкции продолжатся в последующие годы.

На 2022 год у администрации Владивостока уже есть планы по реконструкции парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо, а также сквера на улице Русской. Также мэрия хочет благоустроить территорию в районе станции Моргородок, но вопрос с ней еще решается.

– Пока судьба этой территории решается в суде. Но мы рассчитываем на положительный исход в нашу пользу, в связи с чем специалисты разрабатывают проект развития этого участка, – подчеркнул Константин Шестаков.

Стоит отметить, что во многом скверы и парки Владивостока преображаются благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». «Комсомолка» уже подробно рассказывала об этом.

Благоустройство сопки Бурачка тоже идет полным ходом. Фото: Сергей БАЛАНОВ

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