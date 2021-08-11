Маяк с радиостанцией, зона в стиле саней и «Северное сияние»: что покажет Чукотка на улице Дальнего Востока

Чукотский автономный округ представит свою экспозицию под названием «Чукотка – граница между человеком и Арктикой» на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках VI Восточного экономического форума. Организатором выставки является Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Основная идея павильона Чукотского автономного округа – показать синергию человеческого капитала и природы Арктики, передать масштаб и уникальность природных ресурсов региона. На территории экспозиции разместят павильон, сцену, экобар, маяк Дежнева и арт-объект «Северное сияние».

Интерьер павильона визуально и стилистически будет разделен на две части: льды Арктики и зеленая флора Чукотки. Смысловым наполнением станут такие направления, как туризм, предпринимательство, промышленность, инвестиции и культура.

Например, в зоне туризма посетители смогут погрузиться в атмосферу Чукотки и перенестись в ее самые красивые места. В павильоне расположат интерактивную дверь в Чукотку, на которой можно будет выбрать туристическую точку и посмотреть видеоролик об этом месте.

В зоне культуры продемонстрируют основные элементы культуры и предметы быта для ознакомления с историческим и культурным наследием Чукотского автономного округа.

Также продумано и уличное наполнение экспозиции. Напротив павильона будет располагаться навес, стилизованный по форме традиционных чукотских саней (нарт). Под ним будет находиться сцена для выступлений со встроенным LED-экраном, зона для гостей и экобар, в котором гостям предложат десерты и эконапитки из северной ягоды.

На территории установят и масштабную конструкцию в форме маяка-памятника Дежневу. Местом притяжения гостей экспозиции также станет арт-объект «Северное сияние».