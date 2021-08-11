В селе Усть-Соболевка приморские пограничники изъяли почти 6 тонн рыбы и краба

Владельцы контейнеров заявили, что всю эту заморозку съедят сами. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

11 августа приморские пограничники нашли на территории нескольких частных домов в селе Усть-Соболевка фуры-холодильники и холодильные установки, наполненные рыбой и мясом камчатского краба общим весом почти в 6 тонн. Документов, которые бы подтвердили законность хранения такого количества морепродуктов, ни у одного из владельцев контейнеров нет, с их слов весь улов они хотели оставить себе.

- Июнь-июль в Тернейском районе – сезон хода горбуши и симы на нерест, но бесконтрольный отлов рыбы может нанести огромный ущерб популяции рыб. К сожалению, это нисколько не волнует местных жителей, - комментирует ситуацию пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Общий вес рыбы и морепродуктов - почти 6 тонн. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Сейчас по всем фактам проводятся разбирательства, что будет с таким большим уловом и с рыбаками еще неизвестно.