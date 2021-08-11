«Субарист», который подверг пассажиров автобуса в Находке опасности, поплатился за дерзкий поступок

Полиция тщательно изучила видео, размещенное в соцсетях Фото: принтскрин видео.

Полиция Находки тщательно изучила видео, на котором водитель кроссовера Subaru XV мешает водителю автобуса с пассажирами ехать по маршруту. «Субарист» будет наказан за свой дерзкий поступок.

Напомним, несколько дней назад «субарист» подрезал рейсовый автобус с пассажирами, который ехал по Находкинскому проспекту. Действия водителя кроссовера могли повлечь серьезную аварию, в которой не только бы помялись машины, но и пострадали бы люди. Видео в социальных сетях вызвало общественный резонанс.

Сотрудники полиции быстро выяснили, кто управлял дорогим авто. Водителем машины оказался 30-летний мужчина из Находки. В ведомстве на него составили административные материалы: по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ и по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. Теперь любителю резкого торможения грозит штраф.

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