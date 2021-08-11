В шестом этапе чемпионата мира по спидвею победил мотогонщик из Приморья

Артем Лагута одержал победу в 6 этапе Speedway Grand Prix 2021. Фото: www.instagram.com/laguta222.

Гонщик из Приморья Артем Лагута выиграл шестой этап личного чемпионата мира по спидвею. Соревнования Speedway Grand Prix 2021 проходили в польском Люблине 7 и 8 августа. Как сообщает РИА VladNews, представитель спидвейного клуба «Восток» по итогам 20 заездов заработал 13 очков.

– Далее в полуфинале он опередил поляка Доминика Кубера, австрийца Макса Фрике и британца Таи Воффиндена. В финальном заезде россиянин оказался быстрее поляка Бартоша Змарзлика, Доминика Кубера и шведа Фредрика Линдгрена. После шестого этапа Гран-При Артем Лагута находится на втором месте турнирной таблицы, набрав 100 очков. На первой строке находится Бартош Змарзлик, – отметили в региональном министерстве физической культуры и спорта

Всего в чемпионате мира-2021 года –11 этапов. Победитель определится по сумме набранных очков. Для Артема Лагуты это уже не первая серьезная победа. Напомним, что уроженец Приморья занимается мотоспортом с самого детства, с пяти лет. На соревнованиях он часто выступает с братом Григорием. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», Артем оказался первым российским гонщиком, который стал постоянным участником Гран-При по спидвею, победив в турнире Гран-При Челлендж в 2010 году.

У гонщика множество наград. Мастер спорта стал трехкратным чемпион мира в командном зачете, двукратным чемпион России в личном зачете, чемпионом России в командном зачете.

В августе 2020 года Артем Лагута успешно стартовал на первом этапе соревнований, заняв первое место. В октябре прошлого года Артем Лагута в составе сборной России выиграл финал командного чемпионата мира среди сборных команд Speedway of Nations.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приморский спидвей из Владивостока "переехал" в Уссурийск, но только на сезон

Домашние гонки команды «Восток» из-за реконструкции стадиона «Авангард» пройдут не в столице края (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14