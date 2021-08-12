Арбузная суббота пройдет в Спасске-Дальнем

Погода в этом году способствует созреванию спелых, сочных плодов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В субботу, 21 августа, в Спасске-Дальнем состоится ярмарка «Спасский арбуз». Сочные плоды можно будет купить на улице Льва Толстого с 9.00 до 15.00.

Приморские бахчеводы планируют собрать около 6 тысяч тон арбузов в этом году. В министерстве сельского хозяйства Приморского края рассказали, что арбузы зреют на полях Спасского, Надеждинского, Партизанского, Черниговского, Яковлевского, Уссурийского, Лесозаводского, Октябрьского, Чугуевского округов.

- В этом году посажено 600 гектаров арбузов. Погода способствует созреванию спелых, сочных плодов. Планируем собрать около 6 тысяч тонн бахчи, – подчеркнул министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Напомним, что 29 июля, на совещании с главами муниципальных собраний губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил организовать работу по доставке продуктов напрямую от производителя. Для этого будут организованы сельскохозяйственные ярмарки, созданы специализированные сайты и открыты фермерские павильоны. Благодаря этим мерам, жители края смогут выбирать, где покупать продукты – в супермаркетах или киосках. В рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы для сельхозпроизводителей разработают особые меры поддержки, среди которых выдача земельных участков под павильоны на льготных условиях и возмещение затрат по подвозу крестьянской сельхозпродукции до места продажи.