В Приморье продолжается сбор заявок на догазификацию

До 2023 года необходимо обеспечить газом 72,5 тысячи домовладений. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В среду, 11 августа, во Владивостоке прошло совещание штаба по догазификации населенных пунктов Приморья. Продолжается прием заявок от жителей края на подключение к газу. До 2023 года необходимо обеспечить газом 72,5 тысячи домовладений.

До 1 сентября зампред правительства региона Елена Пархоменко вместе с главами муниципалитетов и региональными министерствами энергетики и газоснабжения, труда и социальной политики составят список домовладений, желающих подключиться к газу. Это необходимо для того, чтобы работы по газификации можно было начать уже в конце 2021. Оставить заявку на догазификацию можно в пунктах приема.

- По состоянию на 11 августа, принято 4 478 заявок от граждан. Больше всего, 1428, – от жителей Артема, 1237 – в Уссурийске, 703 – Надеждинском районе, 431 – в Спасском районе, 228 – в Спасске-Дальнем, и в других муниципалитетах, – отметил министр энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев.

Министр напомнил о важности разъяснительной работы среди населения и подчеркнул, что сейчас идет разработка программы социальной поддержки граждан при подключении внутридомового газового оборудования.

Напомним, что поручение до 2023 года довести газ до участков негазифицированных домовладений, не привлекая средств граждан при этом, дал президент России Владимир Путин. Такая задача была поставлена перед «Газпромом», правительством РФ и главами регионов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что совместная с «Газпромом» работа по газификации населения уже начата.

Напомним, что в рамках реализации госпрограммы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы, с 2023 года начнут газифицировать южную часть края. Для этого сейчас определяют, какие промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ переведут на газ.