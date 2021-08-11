Директора школы в Приморском крае осудят за присвоение себе бюджетных денег

На эти деньги дети могли бы 8 месяцев заниматься в спортивном кружке Фото: "КП" Архив

В городе Спасск-Дальний в Приморском крае осудят директора одной из местных школ. Он на протяжении восьми месяцев занимался присвоением себе бюджетных денег.

— За время с сентября 2020 по апрель 2021 года глава школы присвоил себе более 16 тысяч рублей. Он вносил ложные данные в табели учета времени о спортивном кружке, который по факту не работал весь учебный год. Кружок не функционировал, а деньги на его содержание выделялись, — сообщают в прокуратуре Приморского края.

После того, как дело получило резонанс, директор на добровольной основе полностью возместил весь причиненный ущерб, однако, уголовное дело на него все равно завели. Теперь мужчине грозит реальный срок.

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