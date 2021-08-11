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Общество11 августа 2021 14:56

Во Владивостоке объявлен тендер на ремонт асфальта в центре города почти на 13 млн рублей

Ремонтные работы проведут на территории сухого фонтана
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Крайний срок сдачи - 1 сентября

Крайний срок сдачи - 1 сентября

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке объявили о тендере почти на 13 млн рублей на ремонт асфальта, а также на замену решеток ливневой канализации в центре города. Подрядчик должен будет закончить все работы к 1 сентября.

Все дело в том, что асфальт меняют из-за вырытого ранее котлована для сухого фонтана. Он уже начал радовать горожан, правда, пока что его запустили в тестовом режиме. Его строительство началось в апреле 2021 года.

Во Владивостоке в тестовом режиме запустили фонтан на главной площади города.
Видео: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

Рядом с сухим фонтаном осталась не облагороженная территория, на ремонт которой и был объявлен тендер на несколько миллионов. И новое асфальтовое покрытие, и фонтан планируют сдать к 1 сентября.

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