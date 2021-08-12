В Приморье продолжают умирать люди от COVID-19

Оперштаб опубликовал данные на 12 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по коронавирусу в Приморском крае опубликовал данные за последние сутки. Так, по состоянию на 12 августа заболело еще 257 человек. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 57 655 случаев заражения.

За прошедшие сутки сумели выздороветь 346 пациентов больниц. Всего с болезнью справились 51 290 человек.

К сожалению, болезнь унесла жизни еще трех жителей Приморья. Всего же от COVID-19 умерли 972 человека.

В регионе продолжается вакцинация. Всего привито 351 387 жителей края.

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