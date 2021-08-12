В Приморье загорелась поликлиника

Пожарные прибыли на место происшествия за три минуты Фото: Алена МАРТЫНОВА

Утро 11 августа в поликлинике в поселке Ольга не задалось.Еще перед началом рабочего дня медикам пришлось вызывать пожарных на улицу Ленинская.

Звонок поступил в МЧС в 7:18, а уже в 7:21 спасатели были на месте. Они быстро выяснили, что произошло – в одном из кабинетов произошло короткое замыкание компьютера. Из-за этого начался пожар, дым быстро распространялся по помещениям. К счастью, прием пациентов еще не начался, поэтому эвакуация не понадобилась.

Пожарные оперативно сработали: в 7:26 они уже локализовали возгорание, а в 7:40 – ликвидировали. В итоге огонь успел распространиться лишь на один квадратный метр, и никто не пострадал.

Поликлиника вернулась к своей обычной работе после проветривания.

На происшествие выезжали четыре пожарных и два автомобиля.

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