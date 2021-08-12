Пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке доставят в больницы Петропавловска-Камчатского

По официальной информации в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке спасено 8 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всех пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года доставят в больницы Петропавловска-Камчатского. По официальной информации пока спасено восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Поиски остальных пассажиров продолжаются.

- В результате поисково-спасательной операции к настоящему времени спасено 8 человек. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. К месту прибытия вертолета в Петропавловске-Камчатском выехали медицинские службы, которые сразу же доставят пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи, - сообщил заместитель председателя Правительства Камчатского края - Александр Заболиченко.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. ЧП случилось около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК) в Кроноцком заповеднике: вертолет рухнул во время захода на посадку. По предварительным данным, во время посадки был густой туман. Вертолет упал в озеро, первыми на помощь подоспели егеря, следом прибыли спасатели. По непроверенной информации, Ми-8 полностью ушел под воду.

ПО ТЕМЕ

Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года: прямая онлайн-трансляция

По предварительной информации, на борту находились 16 человек (подробнее...)

К месту крушения Ми-8 на Камчатке вылетели спасатели, полет займет около двух часов

Воздушное судно с 16 людьми потерпело жесткую посадку в Кроноцком заповеднике (подробнее...)

Стали известны подробности крушения вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

Воздушное судно упало в озеро, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие (подробнее...)

После крушения вертолета Ми-8 на Камчатке открыли «горячую линию»

Близкие могут узнать информацию о поисках (подробнее...)