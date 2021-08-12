«Специально искал узбека»: житель Владивостока спланировал преступление и напал на таксиста

Преступление было совершено ночью Фото: УМВД России по Приморскому краю

Простое выполнение ночного заказа для таксиста из Владивостока обернулось нападением и кровавой раной. К счастью, водитель смог убежать и вызвать полицейских. Теперь они занимаются гражданином, который тщательно спланировал преступление.

26-летний мужчина проживает во Владивостоке и работает в такси. Одной ночью он вновь вышел на работу и взял, казалось бы, обычную заявку – человеку надо было добраться с Воропаева до Громова. Это уже потом он узнает, что маршрут был выбран не случайно, но в тот момент таксист лишь подобрал мужчину и поехал ко второму адресу.

Уже недалеко от конечной точки клиент неожиданно выстрелил водителю прямо в шею из подводного ружья. Тот выскочил из машины и успел убежать. Возможно, это спасло таксисту жизнь. Он смог вызвать полицейских и медиков.

Сотрудники полиции начали поиск нападавшего. Они определили гараж, где преступник оставил похищенную Toyota Aqua. Вскоре оперативники задержали и подозреваемого – 36-летнего владивостокца.

На допросе мужчина признался – он запланировал преступление заранее. Для его осуществления ему понадобилось подводное ружье, которое он и купил позже. Темное дело было решено совершить по маршруту, на котором нет камер наблюдения.

Оружие, которым мужчина ранил таксиста Фото: УМВД России по Приморскому краю

– Вызвал такси... Причем я искал именно узбека, чтобы был за рулем. Заранее купил ружье подводной охоты. И когда он меня вез, я попытался... – рассказывает сам задержанный.

Похищенную машину он планировал разобрать на запчасти и продать.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный в крупном размере. Теперь «предприниматель» проведет от 7 до 12 лет за решеткой. Уже сейчас мужчина находится в СИЗО.

Угнанная машина, которая должна была пойти на запчасти Фото: УМВД России по Приморскому краю

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