«Девочка, найдись живой»: в Приморье пропала 15-летняя Аня

Анна Судакова 2005 года рождения Фото: Социальные сети

15-летняя Анна Судакова 2 августа ушла из дома и пропала. Подростка ищут уже целых десять дней, но где она, до сих пор неизвестно.

Аня ушла из дома по адресу улица Свердлова в Находке. В день исчезновения на девушке была белая футболка с рисунком на груди, синие джинсовые брюки, черно-белые кроссовки.

Родные бьют тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам ПРОО «ПримПоиск». Те распространили ориентировку. Приметы девушки: на вид 15-16 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы рыжие длинные.

– Боже мой, девочка, найдись живой и здоровой. 10 дней уже прошло! – пишут обеспокоенные приморцы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (4236) 69-67-44, 69-67-45 – ОМВД России по г. Находке или 102 – полиция

8 914 342 46 74, 8 914 069 90 90 – волонтёры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Ориентировка на пропавшую Аню Фото: Социальные сети

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