В летний сезон лагерь «Шепалово» АО «Восточный Порт» принял на отдых 1200 детей

В оздоровительном лагере «Шепалово» на финишную прямую вышел сезон детского летнего отдыха. За 4 смены на побережье одной из самых живописных бухт юго-востока Приморья смогли отдохнуть, укрепить здоровье и найти новых друзей 1200 мальчишек и девчонок со всех уголков края. 340 из них – дети работников компании АО «Восточный Порт», структурным подразделением которой является ДОЛ «Шепалово». Родителям этих ребят, в рамках программы «Дети» Фонда «Восточный Порт», предприятие ежегодно компенсирует 85% от полной стоимости путёвки, что в настоящее время в среднем составляет около 5 тысяч рублей.

С этого года возврат денежных средств, внесённых за летний отдых детей в «Шепалово», стал доступен и для представителей сторонних организаций. Одним из первых в Приморье лагерь портовиков стал участником государственной программы, предусматривающей возврат до 50% стоимости путёвки.

К открытию летнего сезона-2021 администрация «Шепалово» подготовилась основательно. Были капитально отремонтированы очистные сооружения лагеря, установлена новая линия раздачи в столовой, обновлено асфальтовое покрытие на прогулочных аллеях, покрашены помещения в жилых корпусах. С учётом опыта 2020-го года перед началом первой смены сотрудники лагеря прошли тестирование на коронавирус и вакцинацию, во всех корпусах работали бактерицидные лампы, обрабатывая ультрафиолетом воздух в жилых помещениях, душевых и обеденном зале столовой. Согласно новым санитарным правилам, лагерь был заселён на 75% от проектной мощности (год назад этот показатель составлял 50%).

С первой смены, по сложившейся доброй традиции, ДОЛ «Шепалово» принял на отдых несколько десятков детишек с ограниченными возможностями по состоянию здоровья в сопровождении родителей. Для них была подготовлена специальная программа отдыха, включающая как развлекательные, так и реабилитационные мероприятия. На протяжении всего отдыха ребята находились под особым медицинским наблюдением. Также, уже традиционно, активный отдых с тренировками, обучением и репетициями в «Шепалово» с пользой совмещали спортивные команды и творческие коллективы Приморья.

– Ежегодно в лагере «Шепалово» реализуются тематические смены, и в этом году их было решено посвятить актуальным вопросам экологии, профессионального мастерства, бизнес-планирования и киноиндустрии. На всех сменах каждый день, вне зависимости от погоды, был насыщен мероприятиями. Утром – это мастер классы по робототехнике, фотосъёмке, театральному искусству, йоге, вокалу и хореографии, днём – полюбившиеся общелагерные игры «Захват флага», «Царская охота», «Плюсы-минусы». Вечером – «Мистер и Мисс», «Премия Оскар», «Меломан-шоу». Также у нас работает медиа-центр, в котором каждый ребёнок может попробовать себя в качестве радиоведущего или снять социальный ролик о жизни лагеря, – рассказал начальник ДОЛ «Шепалово» Александр Габьев. – Важно отметить, что благодаря слаженной работе педагогического коллектива и всесторонней поддержке родного «Восточного Порта», летние смены в «Шепалово» прошли на качественно высоком уровне. Главный показатель тому – многочисленные слова благодарности от детей и их родителей в социальных сетях.