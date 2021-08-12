Во Владивостоке появился новый пешеходный переход

Теперь на этом перекрестке полная «коллекция» переходов Фото: newsvl.ru

Изменение перекрестка на Океанском проспекте и улицы Фонтанной во Владивостоке на «вафельнице» не закончилось. Там появился пешеходный переход, светофор и знаки. В мэрии «Комсомолке» объяснили, почему было принято такое решение.

– Данный перекресток являлся очагом аварийности. Часто автомобилисты стараются выехать на перекресток, чтобы быстрее его преодолеть, даже если впереди стоят машины. Тем самым создают существенные помехи другим участникам дорожного движения, что может спровоцировать ДПТ, – отметила представитель администрации Владивостока. – На этом перекрестке также интенсивное движение пешеходов, и часто люди перебегают дорогу по диагонали. Поэтому было принято решение сделать его более безопасным для всех участников дорожного движения.

«Вафельница», новая «зебра» и светофор со знаками должны снизить нагрузку на перекресток и уменьшить аварийность.

Отметим, что новый светофор синхронизирован с теми, что возле мэрии и бизнес-центра, он работает 22 секунды.

В общем, теперь на указанном перекрестке пешеходные переходы есть со всех четырех сторон.

Напомним, в конце прошлой недели во Владивостоке вновь появилась интересная дорожная разметка – «вафельница». Ее нарисовали в ночь на 6 августа на этом же самом перекрестке. За остановку на разметке во время работы светофора или же в заторе грозит штрафом.

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