Во Владивостоке под покровом ночи загорелся Лексус

У автомобиля горел моторный отсек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поздно вечером во Владивостоке сгорел Лексус. На место происшествия выехали пожарные, но едва ли они успели спасти автомобиль.

Звонок в пожарную часть поступил в 22:13 11 августа, очевидец заявил, что на улице Луговая горит машина. Огнеборцы прибыли на место происшествия спустя шесть минут и выяснили, что у авто горит моторный отсек, а на гараже, возле которого и припаркован Лексус, полыхают доски.

В 22:22 спасателям удалось локализовать пожар, но потушить они смогли его только к 23:07.

Никто в пожаре не пострадал, но за это время успело выгореть десять квадратных метров.

На тушении работали пять спасателей и одна пожарная машина.

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