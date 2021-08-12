Во Владивостоке завершается комплексный ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

Работы по нацпроекту вышли на финишную прямую. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В столице Приморского края специалисты приступили к завершающему этапу работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о госпрограмме, позволяющей привести в порядок не только основные магистрали, но и прилегающие к ним территории. Речь идет об асфальтировании дорог и тротуаров, установке знаков и ограждений, укладке тактильной плитки и оборудованию остановочных карманов, модернизации сетей ливневой канализации и инженерных коммуникаций. На данный момент подрядчики администрации города выполнили больше 80% работ на Окатовой, Ладыгина и Ватутина, на Харьковской и Бородинской – готовность 70%. До конца августа также завершится ремонт на Посьетской и Адмирала Захарова.

По словам специалистов управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, комплексный ремонт также подразумевает восстановление лестниц и подпорных стен. На обозначенных участках появятся шесть светофоров и больше 400 новых дорожных знаков. Для безопасности водителей и пешеходов рабочие установят больше трех километров леерного ограждения. Все работы проходят под присмотром представителей мэрии и общественных наблюдателей.

– На всех этапах ремонта городских дорог мы плотно сотрудничаем с общественными наблюдателями. Для этого проводятся совместные выезды. Мы прислушиваемся к мнению народных контролеров, учитываем их пожелания, а замечания стараемся максимально оперативно устранять, – поделились представители управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, в этом году по нацпроекту ремонт проходим по следующим улицам:

- Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова);

- Окатовая (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой);

- Харьковская (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой);

- Бородинская (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока);

- Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской);

- Посьетская (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской);

- Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).

Рабочие трудятся не покладая рук, даже в выходные. В интересах подрядчиков – делать все на совесть. Ведь все выявленные нарушения, в том числе во время гарантийного срока, им предстоит устранять за свой счет.

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