Юные книгочеи вошли в «олимпийский резерв»

Олимпиада может быть и книжной. Фото: pkdb.net

Осталось меньше месяца, чтобы выполнить творческие задания и повысить свой рейтинг в турнирной таблице конкурса «ТОП-60». Рейтинг каждого участника складывается из звезд, полученных за прочитанные книги из предложенного списка, участие во встречах и выполнение творческих заданий. Стать членом клуба можно в любой момент.

- Участники конкурса, набравшие наибольшее количество звезд, будут награждены на турнире в сентябре. Но не это главное. Прежде всего выполнение творческих заданий - это возможность поразмыслить над прочитанным и выразить свои впечатления. Каждый участник клуба сможет проявить себя в роли писателя, знатока или блогера. Ребятам предстоит написать свое продолжение сказки, разгадать ребусы и пройти квесты по прочитанным книгам, - рассказали в библиотеке.

У фантазеров есть прекрасная возможность опубликовать собственную сказку в сборнике «Однажды Красная Шапочка…». Для этого надо прочитать истории из книги Валентины Дегтевой и Артура Гиваргизова «Бесконечно ваши, Волк и Красная Шапочка» и сочинить свою сказку.

«Знайки» могут прослыть настоящими знатоками, пройдя виртуальные квесты, викторины и тесты по каждой из пяти тем для своего возраста. А юным блогерам предлагается высказать свое мнение о самой интересной книге из «ТОП-60». Для этого надо записать короткое видео (не более 3 минут), ответив на вопросы: почему тебе понравилась именно эта книга? Кому ты рекомендуешь ее прочитать и почему?

Конкретно!

Задания клуба олимпийского резерва «ТОП-60» представлены на сайте http://pkdb.net/ . Срок приема заданий - до 31 августа 2021 года. Выполненные задания конкурса следует отправить на электронный адрес: biblioteka_pro@pkdb.net